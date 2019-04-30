На майских выходных ростовчан ожидает дождливая и облачная погода



На майских выходных ростовчан ожидает дождливая и облачная погода. Такой прогноз передает Росгидрометцентр.



В четверг, 9 мая, температура достигнет +20 градусов. В День Победы ожидается небольшой дождь. Кроме того, скорость ветра составит 6 метров в секунду.



10 мая температура воздуха поднимется до +23 градусов. Скорость ветра при этом снизится до 1 метра в секунду. В этот день осадков не предвидится.



Кратковременный дождь прогнозируют в субботу, 11 мая. В этот день в городе потеплеет до +25 градусов. Скорость порывов ветра – 2 метра в секунду.



В воскресенье, 12 мая, ветер усилится до 5 метров в секунду. Пройдет небольшой дождь. Несмотря на осадки, в городе потеплеет до +26 градусов.