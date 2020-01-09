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Начальнику управления ЖКХ Таганрога продлили меру пресечения

Начальнику управления ЖКХ Таганрога продлили меру пресечения
Меру пресечения продлили начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога. В Ленинском районном суде Ростова прошло очередное заседания по делу Валерия Каргаева.

Чиновнику продлили меру пресечения на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 13 марта 2020 года.

Каргаева задержали 17 октября на рабочем месте. В отношении него возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он способствовал нелегальному использованию полигона твёрдых бытовых отходов. Вскоре после ареста Каргаева перевели в СИЗО Ростова-на-Дону.

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