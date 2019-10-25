Начальника управления ЖКХ Таганрога перевели в СИЗО Ростова



В СИЗО Ростова-на-Дону привезли начальника управления ЖКХ Таганрога. Валерия Каргаева поместили в следственный изолятор, расположенный на улице Большой Садовой.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, в ростовском учреждении условия содержания намного лучше, чем в Таганроге. Валерий Каргаев пробудет в изоляторе минимум до декабря. Сторона защиты чиновника намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест.



Напомним, утром 17 октября в здании администрации Таганрога прошли обыски. Тогда же Каргаева задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, чиновник способствовал незаконному использованию полигона ТБО. Из-за его действий оказались загрязнены почва и окружающая среда. Общий ущерб составил 412 миллионов рублей.