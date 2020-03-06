Суд оставил под стражей начальника управления ЖКХ Таганрога





Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога.



По решению суда Валерий Каргаев останется под стражей ещё два месяца. Мера пресечения продлена до 13 мая.



Напомним, чиновника задержали в октябре 2019 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Валерий Каргаев способствовал нелегальному использованию городского полигона твёрдых бытовых отходов. Свалку эксплуатировало предприятие, у которого не было на это разрешения.