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Суд оставил под стражей начальника управления ЖКХ Таганрога

Суд оставил под стражей начальника управления ЖКХ Таганрога

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога.

По решению суда Валерий Каргаев останется под стражей ещё два месяца. Мера пресечения продлена до 13 мая.

Напомним, чиновника задержали в октябре 2019 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Валерий Каргаев способствовал нелегальному использованию городского полигона твёрдых бытовых отходов. Свалку эксплуатировало предприятие, у которого не было на это разрешения.

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