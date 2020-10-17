На заседании гордумы депутат от ЛДПР устроил перепалку с главой администрации Ростова

На заседании городской думы депутат от партии ЛДПР Пётр Пятибратов устроил скандал с главой администрации Ростова. Эмоциональная полемика между главой администрации Ростова и областным депутатом произошла после вопроса о рекультивации мусорного полигона в Левенцовке.В ходе заседания гордумы Пятибратов задал вопрос об экологической ситуации на западной окраине города. По его словам, жители микрорайона Левенцовка каждый день жалуются на загрязнённый воздух. Люди задыхаются и подхватывают разные болезни. Докладчик Андрей Куренков попытался объяснить, что вопрос относится к областному и даже федеральному уровню. Компетенции комитета заканчиваются на этапе проектирования.Пятибратова такой ответ не устроил, и он начал эмоционально высказываться на тему полигона. Алексей Логвиненко посоветовал депутату прекратить спор и написать обращение в областные и государственные органы.Полемика депутата с сити-менеджером быстро перешла в откровенную ругань. Сити-менеджер заявил Пятибратову, что он должен знать, как распределяются средства казны. На что Пятибратов ответил, что не уверен в том, что кто-то из присутствующих депутатов вообще знает, как распределяют деньги.В процессе дискуссии координатору партии ЛДПР сделали замечание, что этот вопрос он должен был поднимать на депутатских слушаниях. При этом председатель гордумы Зинаида Неярохина посчитала, что громкие высказывания Пятибратова необоснованны.