На заседании гордумы депутат от ЛДПР устроил перепалку с главой администрации Ростова
На заседании городской думы депутат от партии ЛДПР Пётр Пятибратов устроил скандал с главой администрации Ростова. Эмоциональная полемика между главой администрации Ростова и областным депутатом произошла после вопроса о рекультивации мусорного полигона в Левенцовке.
В ходе заседания гордумы Пятибратов задал вопрос об экологической ситуации на западной окраине города. По его словам, жители микрорайона Левенцовка каждый день жалуются на загрязнённый воздух. Люди задыхаются и подхватывают разные болезни. Докладчик Андрей Куренков попытался объяснить, что вопрос относится к областному и даже федеральному уровню. Компетенции комитета заканчиваются на этапе проектирования.
- Рекультивация полигона - очень дорогостоящее мероприятие. Денег на него в областном бюджете нет и не будет, - объяснил глава администрации. - Средства можно попытаться получить через партию ЛДПР. Цена вопроса складывается в размере четырёх миллиардов рублей.
Пятибратова такой ответ не устроил, и он начал эмоционально высказываться на тему полигона. Алексей Логвиненко посоветовал депутату прекратить спор и написать обращение в областные и государственные органы.
Полемика депутата с сити-менеджером быстро перешла в откровенную ругань. Сити-менеджер заявил Пятибратову, что он должен знать, как распределяются средства казны. На что Пятибратов ответил, что не уверен в том, что кто-то из присутствующих депутатов вообще знает, как распределяют деньги.
В процессе дискуссии координатору партии ЛДПР сделали замечание, что этот вопрос он должен был поднимать на депутатских слушаниях. При этом председатель гордумы Зинаида Неярохина посчитала, что громкие высказывания Пятибратова необоснованны.