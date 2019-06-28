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Новым региональным руководителем ЛДПР по Ростовской области назначен Петр Пятибратов

Новым региональным руководителем ЛДПР по Ростовской области назначен Петр Пятибратов
В Южной столице состоялась конференция, на которой стало известно, кто будет курировать деятельность ЛДПР по всему донскому региону. Руководителем регионального отделения стал 32-летний Петр Пятибратов. Мероприятие при участии высокопоставленных политиков и членов партии состоялось в отеле «Дон-Плаза» 2 июня.

Рассказать детали о назначении, поделиться планами на предстоящую работу и представить нового руководителя приехал депутат Государственной Думы, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также член Президиума ЛДПР Михаил Дегтярев. В присутствии областных, городских парламентариев, а также начальников партийных отделений Дегтярев охарактеризовал Петра Пятибратова как ответственного человека, способного справиться с задачей направлять и выстраивать работу большого количества человек.

Новым региональным руководителем ЛДПР по Ростовской области назначен Петр Пятибратов

- Решение о назначении Пятибратова принято единогласно на заседании высшего совета ЛДПР. Он трудился в сельскохозяйственных организациях и имеет навыки сплочения людей, а также последовательного выполнения намеченных целей, - отметил Михаил Дегятерев.

В свою очередь новый глава регионального отделения рассказал, что главная задача в предстоящей работе - это укрепление позиции партии в регионе.

- Мы планируем повышать активность как наших сторонников, так и местных жителей. Будет больше митингов, больше работы с людьми. Будем участвовать и вносить свой вклад в решение злободневных проблем региона, - рассказал о предстоящей работе Петр Пятрибратов.

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