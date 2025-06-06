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Вандалы разгромили новую остановку на Береговой в Ростове

Вандалы разгромили новую остановку на Береговой в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице Береговой вандалы разбили стеклянную остановку. Инцидент произошёл утром 6 июня возле дома № 55.

Работники коммунальных служб быстро убрали остатки разбитого стекла. Но теперь внешний вид остановки оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что это не первый случай вандализма в Ростове-на-Дону. В феврале этого года злоумышленники повредили новую остановку на улице Буденновский. Спустя некоторое время были установлены новые стеклопакеты.
Фото: Дондей
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