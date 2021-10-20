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На выходных в Ростове похолодает до +3 градусов

На выходных в Ростове похолодает до +3 градусов
В конце недели в Ростове ожидаются похолодание и небольшой дождь. О погоде с 22 по 24 октября рассказали донские синоптики.

В пятницу и субботу ростовчане смогут насладиться последними теплыми днями. Температура воздуха составит +16...+18 градусов днем и +8 - ночью. В течение дня 22-го числа ветер в донской столице может усилиться до 20 метров в секунду (72 километра в час). Вечером 23 октября пройдет небольшой дождь.

На следующий день, 24 октября, столбики термометров снизятся до +12 градусов днем. Ночью температура упадёт до +3 градусов. Все выходные в Ростове будет пасмурная погода. К воскресенью ветер стихнет до 2-4 метров в секунду.
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