На выходных в Ростове похолодает до +3 градусов

В конце недели в Ростове ожидаются похолодание и небольшой дождь. О погоде с 22 по 24 октября рассказали донские синоптики.В пятницу и субботу ростовчане смогут насладиться последними теплыми днями. Температура воздуха составит +16...+18 градусов днем и +8 - ночью. В течение дня 22-го числа ветер в донской столице может усилиться до 20 метров в секунду (72 километра в час). Вечером 23 октября пройдет небольшой дождь.На следующий день, 24 октября, столбики термометров снизятся до +12 градусов днем. Ночью температура упадёт до +3 градусов. Все выходные в Ростове будет пасмурная погода. К воскресенью ветер стихнет до 2-4 метров в секунду.