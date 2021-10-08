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В Ростове ожидается пасмурная погода

В Ростове ожидается пасмурная погода
В Ростове-на-Дону прогнозируют пасмурную погоду. Об этом рассказали донские синоптики.

В понедельник, 17 октября, температура воздуха в городе поднимется до +17 градусов, а вечером снизится до +7. На следующий день, 18-го числа, в первой половине ожидается небольшой дождь. К вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха практически не изменится - до +19 градусов днем и до +10 - ночью.

В среду и четверг столбики термометров покажут +18...+20 градусов днем. К вечеру похолодает до +7...+12. В пятницу, 15 октября, небо полностью затянет тучами.

В течение всей рабочей недели прогнозируют преимущественно северо-восточный ветер - до 6 метров в секунду.

Автор фото: Marta Wave/Pexels.
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