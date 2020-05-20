На выходных в Ростове ожидаются дожди и сильный ветер

На выходных в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и сильный ветер. Такой прогноз дают синоптики Росгидрометцентра.В пятницу, 22 мая, температура может достигать +17 градусов. В этот день осадков не предвидится. Будет облачно и ветрено. Скорость порывов – до четырех метров в секунду.На следующий день, 23 мая, потеплеет до +18 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Ветер усилится до пяти метров в секунду.В воскресенье, 24 мая, температура останется прежней. В течение дня будут идти дожди. Скорость ветра снизится до четырех метров в секунду.