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На выходных в Ростове ожидаются облачная погода и плюсовая температура

На выходных в Ростове ожидаются облачная погода и плюсовая температура

В Ростове-на-Дону на грядущих выходных синоптики прогнозируют облачную погоду и плюсовую температуру. Подробнее о погоде рассказали специалисты Росгидрометцентра. В среднем температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +3 днем.

В субботу, 12 февраля, ночью будет плюсовая температура - столбик термометра покажет +3 градуса. Днем воздух прогреется до +6, пойдет небольшой дождь. В воскресенье, 13 февраля, температура ночью будет -1 градус, возможны кратковременные осадки в виде снега. Днем термометр покажет +3 градуса тепла, выглянет солнце.

В Ростове на выходные дни синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный ветер с порывами до 6-7 метров в секунду.
Фото: Яндекс.Новости
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