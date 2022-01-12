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На выходных в Ростове-на-Дону будет холодно и пасмурно

На выходных в Ростове-на-Дону будет холодно и пасмурно

В Ростове на этих выходных ожидается пасмурная и холодная погода. Прогнозом поделились специалисты Росгидрометцентра. Средняя температура воздуха составит от -1 градуса ночью до +1 градуса днем.

В субботу, 15 января, ночью столбик термометра покажет -1 градус. Днем воздух прогреется лишь до +1 градуса тепла. В течение дня синоптики обещают дождь, переходящий в снег. В воскресенье, 16 января, температура составит -2 ночью и -1 градус днем. Также возможны кратковременные осадки в виде снега.

В Ростове на выходные дни синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду.
Фото: yandex.ru
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