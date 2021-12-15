На выходных в Ростове-на-Дону ожидаются заморозки и снегопад
В Ростове на этих выходных ожидается холодная и пасмурная погода. О прогнозе рассказали специалисты Росгидрометцентра. В среднем температура воздуха будет колебаться от -2 ночью до +2 днем.
В субботу, 18 декабря, ночью будет минусовая температура - столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +2. В воскресенье, 19 декабря, температура ночью будет нулевой, возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем термометр покажет +2 градуса тепла.
В Ростове на выходные дни синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.
Напомним, что непогода в донской столице разыграется еще в пятницу, 17 декабря. По информации донских синоптиков, туман, мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве муниципалитетов. Ростовчанам рекомендуют держаться подальше от деревьев и проводов ЛЭП, а также не парковать поблизости автомобили.