На выходных в Ростове-на-Дону ожидаются заморозки

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В Ростове на этих выходных ожидается холодная и пасмурная погода. Прогнозом поделились в Росгидрометцентре. В среднем температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +2...+5 днем. Средняя температура воздуха составит от -1 градуса ночью до +5 днем.В субботу, 11 декабря, ночью будет минусовая температура - столбики термометров опустятся до -1 градуса. Днем потеплеет лишь до +5. В воскресенье, 12 декабря, температура ночью составит -1, днем - до +2.В Ростове на выходных синоптики прогнозируют восточный ветер с порывами до 6-8 метров в секунду.