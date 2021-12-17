Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на этой неделе ожидаются заморозки

В Ростове на этой неделе ожидаются заморозки

В Ростове-на-Дону на этой неделе синоптики обещают минусовую температуру и осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.

В понедельник, 20 декабря, столбик термометра ночью опустится до -3 градусов мороза, а температура днем составит +3. Ночью первого рабочего дня пойдет снег. Порывы юго-западного ветра составят до 3-4 метров в секунду.

Во вторник, 21 декабря, в течение дня будет идти дождь и мокрый снег. Ночью ожидаются сильные заморозки – до -10 градусов. Температура днем – до -1 градуса. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В среду, 22 декабря, температура составит от -10 ночью до -8 днем. По прогнозу в течение суток будет идти небольшой снег. Ветер западный, с порывами 3-6 метров в секунду.

В четверг, 23 декабря, синоптики обещают немного солнца. Однако столбик термометра уйдет в минус. Температура ночью все так же составит -10, а днем будет -8 градусов. Ветер западный, три метра в секунду.

В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Температура воздуха составит от -10 градусов ночью до -3 днем. Ветер юго-восточный, 2-5 метров в секунду.
Фото: ugorod.kr.ua
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.