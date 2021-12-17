В Ростове на этой неделе ожидаются заморозки

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В Ростове-на-Дону на этой неделе синоптики обещают минусовую температуру и осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.В понедельник, 20 декабря, столбик термометра ночью опустится до -3 градусов мороза, а температура днем составит +3. Ночью первого рабочего дня пойдет снег. Порывы юго-западного ветра составят до 3-4 метров в секунду.Во вторник, 21 декабря, в течение дня будет идти дождь и мокрый снег. Ночью ожидаются сильные заморозки – до -10 градусов. Температура днем – до -1 градуса. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.В среду, 22 декабря, температура составит от -10 ночью до -8 днем. По прогнозу в течение суток будет идти небольшой снег. Ветер западный, с порывами 3-6 метров в секунду.В четверг, 23 декабря, синоптики обещают немного солнца. Однако столбик термометра уйдет в минус. Температура ночью все так же составит -10, а днем будет -8 градусов. Ветер западный, три метра в секунду.В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Температура воздуха составит от -10 градусов ночью до -3 днем. Ветер юго-восточный, 2-5 метров в секунду.