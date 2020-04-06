На въездах в населённые пункты Ростовской области установили контрольные посты

В Ростовской области на въездах в населённые пункты установили контрольные посты ГИБДД. На КП полицейские проверяют у водителей документы и ограничивают передвижение тем, у кого нет соответствующего разрешения.По данным на 8 апреля, на Дону установлено уже 80 контрольных постов ГИБДД. В Ростове-на-Дону их количество увеличилось до 11.В донской столице также установлены контрольные посты для пешеходов. Всего в городе таковых 57. Дежурящие полицейские проверяют обоснованность перемещения людей.По информации правительства Ростовской области, ежедневно на улицы городов и районов выходят свыше трёх тысяч патрулирующих. Среди них не только полицейские, но и казаки, представители народных дружин, военные.Добавим, что ограничительный режим введён в Ростовской области 28 марта. На данный момент не известно, когда он будет отменён. В правительстве пояснили, что режим будет снять особым распоряжением.