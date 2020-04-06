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На въездах в населённые пункты Ростовской области установили контрольные посты

На въездах в населённые пункты Ростовской области установили контрольные посты
В Ростовской области на въездах в населённые пункты установили контрольные посты ГИБДД. На КП полицейские проверяют у водителей документы и ограничивают передвижение тем, у кого нет соответствующего разрешения.

По данным на 8 апреля, на Дону установлено уже 80 контрольных постов ГИБДД. В Ростове-на-Дону их количество увеличилось до 11.

В донской столице также установлены контрольные посты для пешеходов. Всего в городе таковых 57. Дежурящие полицейские проверяют обоснованность перемещения людей.



По информации правительства Ростовской области, ежедневно на улицы городов и районов выходят свыше трёх тысяч патрулирующих. Среди них не только полицейские, но и казаки, представители народных дружин, военные.
- На нарушителей уже составлено 1485 административных протоколов. Наибольшее их число зафиксировано в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Шахтах, - сообщили в региональном правительстве. - Ряд собранных материалов уже рассмотрены мировыми судами. В пяти случаях принято решение о взыскании штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Добавим, что ограничительный режим введён в Ростовской области 28 марта. На данный момент не известно, когда он будет отменён. В правительстве пояснили, что режим будет снять особым распоряжением.

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