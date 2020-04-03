В Ростове-на-Дону посты контроля установили для выявления нарушителей режима самоизоляции
Фото: Алексей Бойко
В Ростове-на-Дону продолжают выявлять нарушителей режима обязательной самоизоляции. Сначала город патрулировали сотрудники полиции, теперь же стали появляться посты контроля.
Ранее Rostov.ru сообщал, что в донской столице перекрыли общественные пространства. Ограждения появились на входы в парки, скверы, пешеходные зоны и набережную.
В правительстве Ростовской области 6 апреля сообщили, что на входах в закрытые зоны будут выставлены посты контроля. Правоохранители проверяют у прохожих пропуска и документы, удостоверяющие личность, чтобы проверить, не нарушают ли они режим самоизоляции. Ходить по улицам разрешается только сотрудникам организаций, которые не приостановили свою деятельность на время карантинных мер. Чтобы подтвердить, что вы следуете к месту работы, нужно показаться специальный пропуск.
Тем, кто вышел просто погулять, грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Дом также разрешается покидать, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять питомца, выкинуть мусор или оказать помощь пожилому родственнику.