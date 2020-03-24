Жителей Ростовской области призвали не покидать свои населённые пункты



Правительство Ростовской области издало распоряжение в целях борьбы с пандемией коронавируса. Многие пункты документа, опубликованного 27 марта, касаются местных жителей.



Так, дончанам рекомендуют не покидать свои населённые пункты. Людей просят ограничить поездки за территории своих городов, сёл и посёлков, в том числе в целях отдыха и туризма. Исключением могут стать только служебная или экстренная необходимость.



Напомним, во всей стране с 30 марта по 3 апреля объявлены выходные. Работодателей призвали распустить всех работников по домам. Граждан просят не выходить из дома без особой надобности. Такая мера, по мнению правительства, поможет остановить распространение коронавируса.



В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 3 303 человека. На 27 марта случаи заражения подтвердили у двух людей.