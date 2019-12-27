На улице Социалистической в Ростове на полгода запретят стоянку транспорта

В районе дома № 134а начнутся работы по реконструкции здания.



В Ростове на улице Социалистической ограничат парковку транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.



Стоянку ограничат в районе дома № 134а. Здесь начнутся работы по реконструкции здания. Запрет вводится с 15 января по 30 июня.



Кроме того, с 4 января по 30 июня ограничивается остановка в районе домов №№ 53-55 на 14-й Линии. Здесь также ограничивается максимальная скорость движения до 40 км/ч.