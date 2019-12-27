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На улице Социалистической в Ростове на полгода запретят стоянку транспорта

В районе дома № 134а начнутся работы по реконструкции здания.

В Ростове на улице Социалистической ограничат парковку транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Стоянку ограничат в районе дома № 134а. Здесь начнутся работы по реконструкции здания. Запрет вводится с 15 января по 30 июня.

Кроме того, с 4 января по 30 июня ограничивается остановка в районе домов №№ 53-55 на 14-й Линии. Здесь также ограничивается максимальная скорость движения до 40 км/ч.

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