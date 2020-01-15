В Ростове на полгода ограничат движение транспорта на двух участках



Фото: kazanreporter.ru

В Ростове до конца июня ограничат движение транспорта на двух участках. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.



Так, в районе дома № 31 на проспекте Богатяновский спуск закроют проезд по правой полосе движения в южном направлении. Ограничение вводится на период погрузки-разгрузки и въезда-выезда строительной техники. Здесь будут вестись строительно-монтажные работы.



По этой же причине запрещается остановка по адресу: переулок Учительский, 17.



Ограничения будут действовать с 5 февраля до 30 июня 2020 года.