Фото: соцсети

На улицах Ростова за год количество крыс увеличилось в два раза. Об сообщает редакция DonDay со ссылкой на сотрудника городской СанЭпидемСтанции Максима Ткаченко.Специалист утверждает, что одной из причин роста числа грызунов стало подкармливание бездомных животных. Люди оставляют еду на улице, что не могут проигнорировать крысы. С каждым днем их становится все больше. Кроме того, на многих улицах часто несвоевременно вывозят мусор. Запах и большое количество отходов привлекает нежелательных соседей. Они роют рядом норы и остаются жить.Также стоит учитывать, что в Ростове-на-Дону много водных объектов, которые тоже создают благоприятные условия для размножения крыс. Сотрудник городской СанЭпидемСтанции отметил, что сравнению с 2025 года в 2026 количество вызовов для обработки территории увеличилось вдвое - со 100 вызов до 200.-Больше всего крыс наблюдается в центре города, где старый жилой массив, -отмечает Максим. Если за жилыми домами еще смотрят УК, то заброшенные становятся пристанищем для крыс. К примеру, сносили дом на Максима Горького/Крепостной, оттуда столь «жильцов» выбежало, было действительно страшно. Сложно представить количество грызунов в других нежилых зданиях.