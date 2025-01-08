В Ростове жители ЖК «Акварель» пожаловались на крыс, которые бегают рядом с мусорными жбанами

Фото: Donday.

В Ростове-на-Дону жители ЖК «Акварель» пожаловались на крыс, которые бегают рядом с мусорными жбанами. Об этом сообщает портал DonDay.Крупных крыс заметили горожане на территории жилого комплекса. Опасные грызуны бегают возле мусорных контейнеров. Теперь местные жители опасаются, что крысы могут быть переносчиками болезней.Напомним, что в июне 2024 года ростовчане уже сообщали о крысах на территории ЖК «Акварель». Тогда подрядная организация провела обработку общественных пространств. Однако крысы вернулись.