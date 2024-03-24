После теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл» опознали тела 62 погибших

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В подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» продолжают разбирать завалы после теракта. Всего найдено 137 погибших. Из них 62 удалось опознать. Чтобы установить личности остальных 75 человек, потребовались генетические экспертизы.Напомним, страшное ЧП произошло 22 марта. В тот злополучный вечер тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник». Накануне выступления на фоне симфонической музыки раздались выстрелы. Затем прогремел взрыв, и начался пожар. Большинство людей смогли выбраться из концертного зала живыми. Больше сотни получили ранения. Еще столько же погибли.Среди зрителей были две семьи из Ростовской области. Это женщина из Таганрога с мужем и сыном, а также жительница Волгодонска с сестрой. Их судьбы до сих пор остаются неизвестными.