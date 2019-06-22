На уход за зелёными насаждениями в Новочеркасске потратят около 2 млн рублей



В Новочеркасске на посадку зелёных насаждений и уход за ними потратят 1 949 998 рублей. Городской департамент ЖКХ и благоустройства разместил соответствующую информацию на сайте госзакупок.



В техническом задании указан список из 477 улиц, на которых нужно провести работы. Исходя из этого, на каждую улицу выделяется порядка 4 300 рублей. На эту сумму подрядчик должен убрать старые деревья, обрезать те, которые ещё растут, и скосить траву. Средства выделяют из местного бюджета.



Работы нужно провести с момента заключения договора до 25 декабря 2019 года. Заявки принимаются до 4 июля. Победителя конкурса определят с помощью электронного аукциона, который пройдёт 8 июля.