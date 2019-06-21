Почти 90 млн рублей потратят на благоустройство парка в Ростовской области



В селе Песчанокопском Ростовской области потратят 89 596 070 рублей на благоустройство парка. Работы запланированы на объекте, который располагается на улице Суворова. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию подрядчик будет облагораживать парк в три этапа. Первый проведут с момента подписания контракта по 1 декабря 2019 года, второй — с 1 января по 1 декабря 2020 года, третий — с 1 января по 1 декабря 2021 года.



В первую очередь исполнитель должен повалить и обрезать деревья в сквере. В течение трёх суток после завершения работ весь мусор, ветки и древесину нужно вывезти на полигон.



Затем следует демонтировать ограждения каруселей и административного здания. Также нужно убрать уличный туалет, скамейки, урны, качели и горку, сети электроосвещения и водопровод.



Необходимо сделать территорию доступной для инвалидов. Заказчик требует озеленить парк, организовать плиточное покрытие и поставить детскую площадку с песком.



В сквере появятся велосипедная дорожка, новые аттракционы и скейт-парк.



Средства на выполнение всех работ выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля. Победителя определять с помощью электронного аукциона 15 июля.