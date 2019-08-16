На уборку нового кладбища Ростова потратят 4,5 миллиона рублей



До конца года на уборку нового кладбища Ростова потратят 4,5 миллиона рублей. Работы заказывает МКУ «Служба городских кладбищ».



Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Согласно технической документации подрядчик должен будет убирать проезжую часть и тротуары, в том числе грунтовые проезды, а также следить за состоянием объектов озеленения, скамеек и урн. Контракт также предусматривает прополку газонов и ликвидацию сорняков.



Компанию, которая выполнит работы, определят 28 августа. Договор заключается до 31 декабря 2019 года. Средства на уборку кладбища выделяются из городского бюджета.



Напомним, новое городское кладбище «Ростовское» расположено в Мясниковском районе, в селе Большие Салы. Открытие погоста состоялось 1 августа. Добавим, что старое ростовское кладбище на Северном исчерпало все свои возможности.