На уборку дорог в Ворошиловском районе Ростова потратят 3,5 млн рублей



В Ростове-на-Дону на содержание дорог в одном из районов потратят более 3,5 миллионов рублей. Такая заявка опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление благоустройства Ворошиловского района. Деньги берут из бюджета города.



В документации указано, что подрядчик должен до конца года убирать грунтовые дороги. В списке значится 109 улиц, за которыми исполнитель будет следить. Рабочим следует убирать мусор с земли, а также очищать дороги от снега. Приступить к работе надо сразу после подписания контракта.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Аукцион назначен на следующий день.