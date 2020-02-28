Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На уборку дорог в Ворошиловском районе Ростова потратят 3,5 млн рублей

На уборку дорог в Ворошиловском районе Ростова потратят 3,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону на содержание дорог в одном из районов потратят более 3,5 миллионов рублей. Такая заявка опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление благоустройства Ворошиловского района. Деньги берут из бюджета города.

В документации указано, что подрядчик должен до конца года убирать грунтовые дороги. В списке значится 109 улиц, за которыми исполнитель будет следить. Рабочим следует убирать мусор с земли, а также очищать дороги от снега. Приступить к работе надо сразу после подписания контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Аукцион назначен на следующий день.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.