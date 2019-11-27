В Ростове на содержание Нижне-Гниловского кладбища потратят более 1 млн рублей



Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займётся содержанием одного из погостов. Исполнитель должен в течение 2020 года обслуживать территорию Нижне-Гниловского кладбища, которое находится в переулке Багочёва. На эти цели из городского бюджета выделяют 1 145 898 рублей.



Работы подразумевают уборку снега, очистку пешеходных и автомобильных дорог, посыпку проезжей части и тротуара песком, уборку и выкашивание газонов, удаление сорняков, уход за зелёными насаждениями, уборку мусора и опавшей листвы.

Период выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 9 декабря.