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В Ростове на содержание Нижне-Гниловского кладбища потратят более 1 млн рублей

В Ростове на содержание Нижне-Гниловского кладбища потратят более 1 млн рублей
Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займётся содержанием одного из погостов. Исполнитель должен в течение 2020 года обслуживать территорию Нижне-Гниловского кладбища, которое находится в переулке Багочёва. На эти цели из городского бюджета выделяют 1 145 898 рублей.

Работы подразумевают уборку снега, очистку пешеходных и автомобильных дорог, посыпку проезжей части и тротуара песком, уборку и выкашивание газонов, удаление сорняков, уход за зелёными насаждениями, уборку мусора и опавшей листвы.
Период выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 9 декабря.

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