На трассе М-4 «Дон» в июне появится еще один платный участок

Фото: Автодор

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в июне появится еще один платный участок. Речь идет о 911-м километре в районе поселка Глубокого в Каменском районе.Знаки «Кирпич» обозначили недавно на этом участке на «Яндекс.Картах». В Автодоре сообщили местному изданию «ПИК», что так отметили место будущего платного участка в сторону Москвы. На данный момент там маршрут проходит по объездной дороге.Проезд должны будут оплатить все участники дорожного движения, кроме водителей общественного транспорта и служебных автомобилей. Платить будут вынуждены и те, кто проживает в районе платного участка. Либо же водителям предложили ездить по альтернативным маршрутам.Стоимость проезда по новому платному участку пока не известна. Однако уже сейчас у жителей донского региона новость о появлении платного участка вызывает негодование. Платных участков становится все больше, а качество проезжей части - только хуже. Буквально несколько месяцев назад под Шахтами сотни машин пробили колеса и стояли на «аварийках» в ожидании мобильных шиномонтажек. А количество мелких аварий из-за плохого покрытия проезжей части исчисляется десятками тысяч.