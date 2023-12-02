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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится еще один платный участок

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится еще один платный участок
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появятся еще два пункта взимания платы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает «Автодор — Платные дороги». От подрядчика требуется поставить кабины операторов, шлагбаумы, светофоры, видеокамеры, табло и аппараты для приема платежей. Вся техника должна быть новой, не ранее 2022 года производства.

Завершить пусконаладочные работы необходимо до 15 мая 2024 года. На это выделят 260,3 миллиона рублей.
Фото: DonDay.ru.
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