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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появился новый платный участок

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появился новый платный участок
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появился новый платный участок. Об этом сообщили на сайте «Автодор. Платные дороги».

Плату за проезд начали взимать 3 апреля с 00:00 на участке с 741-го километра до 803-го километра дороги М-4 «Дон».

Для легкового транспорта первой категории проезд по участку с понедельника по четверг обойдется в 200 рублей, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни - в 250 рублей. Для грузового транспорта четвертой категории стоимость составит 600 рублей, независимо от дня недели и времени суток.

Пункт взимания платы находится на 803-м километре. Проезд можно оплатить наличными, банковской картой или транспондером.

После запуска участка в платную эксплуатацию и проведения анализа аварийности рассмотрят вопрос о повышении скоростного режима до 110 километров в час.
Фото: Ростов
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