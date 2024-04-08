В Ростовской области заработает новый платный участок на М-4

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В Ростовской области заработал новый платный участок на М-4. Об этом сообщает газета «Пик».Новый платный участок откроют на 911-м километре рядом с посёлком Глубоким. Протяженность платного участка и размере тарифов, пока неизвестен.Напомним, что 3 апреля в Чертковском районе на 803-м километре федеральной автодороги появился пункт взимания платы. Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей составляет 200 рублей. С пятницы по воскресенье цена поднимется на 50 рублей. Водителям грузовых машин придётся платить от 300 до 600 рублей, в зависимости от грузоподъемности машины. Для них размер суммы не зависит от дня недели и времени суток.