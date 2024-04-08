Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области заработает новый платный участок на М-4

В Ростовской области заработает новый платный участок на М-4
В Ростовской области заработал новый платный участок на М-4. Об этом сообщает газета «Пик».

Новый платный участок откроют на 911-м километре рядом с посёлком Глубоким. Протяженность платного участка и размере тарифов, пока неизвестен.

Напомним, что 3 апреля в Чертковском районе на 803-м километре федеральной автодороги появился пункт взимания платы. Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей составляет 200 рублей. С пятницы по воскресенье цена поднимется на 50 рублей. Водителям грузовых машин придётся платить от 300 до 600 рублей, в зависимости от грузоподъемности машины. Для них размер суммы не зависит от дня недели и времени суток.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.