На торги за 656 миллионов рублей выставили дебиторские задолженности ростовского «Ковша»

Дебиторская задолженность обанкротившегося ростовского элеватора «Ковш» выставлена на аукцион за 656 миллионов рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на специализированном сайте «Банкрот База».

На продажу выставлены семь лотов общей стоимостью около 730 миллионов рублей. Предметом торгов являются краткосрочные долги, образовавшиеся у юридических и физических лиц перед элеватором.

Среди основных должников значатся: аффилированная компания ООО «Ростовский портовый элеватор» (18,7 млн рублей), ООО «Тимашевский элеватор» (94,9 млн рублей), ООО «Мельница» (161,3 млн рублей) и другие организации.

Самый крупный лот включает в себя требования к бывшему генеральному директору «Ковша» Рубену Айвазяну. Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего о взыскании с бывшего руководителя убытков в размере 218,13 миллиона рублей, связанных с незаконным списанием 20 тысяч тонн зерна (пшеницы и сорго), принадлежавшего предприятию.

Стоит отметить, что предыдущая попытка продать дебиторскую задолженность по цене 730 миллионов рублей оказалась безуспешной из-за отсутствия заявок. Вероятно, такая цена оказалась непривлекательной для потенциальных покупателей. В связи с этим текущая цена снижена на 74 миллиона рублей.

ООО «Ростовский портовый элеватор "Ковш"» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году и специализировалось на складских услугах и хранении зерна. В 2021 году компания была признана банкротом из-за долга в размере 2,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о планах по продаже с аукциона причалов, принадлежавших «Ковшу», которые были построены в конце XVIII века (1797 год).
Фото: Торги России
