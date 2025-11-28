Александр Скрябин перед Днем матери провел встречу с мамами участников СВО
В преддверии Дня матери глава города Ростова-на-Дону провел встречу с мамами участников СВО, которые работают в подразделениях администрации донской столицы.
Бойцам, которые вернулист с фронта, кроме физического восстановления, нужно также психологическое. Для этого в городе создаются центры адаптации и социальной реабилитации. Члены семей ребят тоже могут воспользоваться ими. Год назад в Пролетарском районе Ростова начали реализовывать проект «СВОИ», в рамках которого оказывается социальная и психологическая помощь. В следующем году такой центр появится в Советском районе города. Там будет предоставлено комплексное социальное сопровождение участникам СВО и членам их семей - обеспечение психологической помощи, сопровождение в профессиональном обучении, переобучении, в трудоустройстве, возможность в расширении знаний в области компьютерной, финансовой грамотности, правовой культуры.
Одной из важных тем обсуждения стала возможность предоставления в пользование специализированного муниципального жилищного фонда ветеранам СВО, которые получили ограничения по здоровью из-за ранения. В настоящий момент вопрос о расширении категории, имеющих право на вселение в данный фонд, прорабатывается.
Еще одной инициативой стала возможность предоставления в пользование Знака отличия «Мать героя». Александр Скрябин с председателем городской Думы Лидией Новосельцевой поддержали эту инициативу. Награда будет вручаться мамам, чьи дети и на защиту Родины встали, и на помощь ближнему в чрезвычайной ситуации пришли.
Александр Скрябин выразил благодарность своим коллегам за содержательную беседу и интересные идеи.