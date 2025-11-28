Александр Скрябин перед Днем матери провел встречу с мамами участников СВО

- Эта встреча стала для меня очень значимой. Ведь мы с участницами круглого стола – коллеги, трудимся в одной организации. И мне как руководителю было важно лично пообщаться с женщинами из нашего коллектива, чьи сыновья на передовой защищают интересы нашей страны, услышать их истории и волнующие вопросы, - сказал глава Ростова. - Беседа получилась очень теплой и продуктивной. Мы обсудили ряд важных инициатив, которые обязательно воплотим в жизнь.

- Каждая из мам – пример удивительной силы. От лица всех ростовчан говорю вам спасибо за воспитание настоящих патриотов своей Родины. Мы, в свою очередь, всегда готовы протянуть вам руку помощи, - заключил глава Ростова.

В преддверии Дня матери глава города Ростова-на-Дону провел встречу с мамами участников СВО, которые работают в подразделениях администрации донской столицы.Бойцам, которые вернулист с фронта, кроме физического восстановления, нужно также психологическое. Для этого в городе создаются центры адаптации и социальной реабилитации. Члены семей ребят тоже могут воспользоваться ими. Год назад в Пролетарском районе Ростова начали реализовывать проект «СВОИ», в рамках которого оказывается социальная и психологическая помощь. В следующем году такой центр появится в Советском районе города. Там будет предоставлено комплексное социальное сопровождение участникам СВО и членам их семей - обеспечение психологической помощи, сопровождение в профессиональном обучении, переобучении, в трудоустройстве, возможность в расширении знаний в области компьютерной, финансовой грамотности, правовой культуры.Одной из важных тем обсуждения стала возможность предоставления в пользование специализированного муниципального жилищного фонда ветеранам СВО, которые получили ограничения по здоровью из-за ранения. В настоящий момент вопрос о расширении категории, имеющих право на вселение в данный фонд, прорабатывается.Еще одной инициативой стала возможность предоставления в пользование Знака отличия «Мать героя». Александр Скрябин с председателем городской Думы Лидией Новосельцевой поддержали эту инициативу. Награда будет вручаться мамам, чьи дети и на защиту Родины встали, и на помощь ближнему в чрезвычайной ситуации пришли.Александр Скрябин выразил благодарность своим коллегам за содержательную беседу и интересные идеи.