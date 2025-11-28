Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области осудили водителя фуры, который снес легковушку на «встречке»

В Ростовской области осудили водителя фуры, который снес легковушку на «встречке»


В Ростовской области осудили мужчину, который на всей скорости въехал в легковое авто на встречной полосе. В результате аварии погиб человек.

ДТП случилось 13 сентября. Андрей К. ехал за рулем «Мерседеса Бенц Акторс» с прицепом-цистерной по участку М-4 «Дон» в Октябрьском районе. Рядом с мемориалом «Журавли» он не справился с управлением из-за высокой скорости.

Фура столкнулась с барьерным ограждением, после чего оказалась на соседней полосе. Избежать столкновения со встречным движением не удалось, и массивный автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Грейт Вол СС». Водитель легковушки погиб на месте от тяжелых травм головы и шеи.

Андрей К. полностью признал свою вину, принес извинения и выплатил родным погибшего 500 тысяч рублей. Те не настаивали на привлечении к ответственности. Однако суд счел, что нарушение ПДД и выбор скорости, повлекший гибель человека, требуют уголовного наказания.

Мужчине назначили один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на тот же срок.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.