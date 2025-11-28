В Ростовской области осудили водителя фуры, который снес легковушку на «встречке»

Фото: соцсети

В Ростовской области осудили мужчину, который на всей скорости въехал в легковое авто на встречной полосе. В результате аварии погиб человек.ДТП случилось 13 сентября. Андрей К. ехал за рулем «Мерседеса Бенц Акторс» с прицепом-цистерной по участку М-4 «Дон» в Октябрьском районе. Рядом с мемориалом «Журавли» он не справился с управлением из-за высокой скорости.Фура столкнулась с барьерным ограждением, после чего оказалась на соседней полосе. Избежать столкновения со встречным движением не удалось, и массивный автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Грейт Вол СС». Водитель легковушки погиб на месте от тяжелых травм головы и шеи.Андрей К. полностью признал свою вину, принес извинения и выплатил родным погибшего 500 тысяч рублей. Те не настаивали на привлечении к ответственности. Однако суд счел, что нарушение ПДД и выбор скорости, повлекший гибель человека, требуют уголовного наказания.Мужчине назначили один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на тот же срок.