В Ростове проезд по Пушкинской ночью будет запрещен с 20 декабря

В Ростове с 20 декабря 2025 года введут запрет на проезд машин по улице Пушкинской в ночное время. Ограничение касается участка от Ворошиловского до Чехова и Соколова. Будет действовать с 23:00 до 6:00 утра. Такой шаг связан с многочисленными жалобами местных жителей на шум от тюнингованных авто: громкую езду, музыку с мощными басами и создание шума, мешающего горожанам отдыхать.

Исключения из этого правила сделают для жителей и сотрудников, которые находятся в данной зоне, а также для служб экстренного реагирования и почтовых машин.

Всем остальным водителям грозят штрафы и эвакуация автомобилей.
Фото: Администрация Ростова.
