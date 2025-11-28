Адвокат Дмитрия Диброва отреагировал на слухи о фиктивности развода с супругой

Фото: СоцСети

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский прокомментировал слухи о его разводе. Ранее в СМИ распространили слухи о фейковом разводе с экс-супругой Полиной.По данным юриста, информация о фиктивном разводе - это фейк.- Не понимаю, чем может быть выгоден кому-то развод. Это полная глупость. Эта женщина просто глупа, она не понимает, о чём говорит. Мой клиент официально разведён, — подчеркнул Добровинский.Ранее о фиктивном разводе сообщала знакомая семьи. Она утверждает, что Дибров не заводил ни с кем роман.Напомним, решение о разводе пара приняла еще в сентябре. Причиной стала измена Полины Дибровой с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Однако недавно в сети начали распространять слух, что пара планирует сойтись.