В Ростовской области школьница погибла от отравления газом

В Ростовской области погибла 14-летняя девочка. Ребенка нашли 23 ноября в Новочеркасске. При ней обнаружили газовый баллон.

По данным следствия, у школьницы - признаки отравления. Следов насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели девочки.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в местном Следкоме.
Фото: Ростовский Следком
