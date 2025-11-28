В Ростовской области школьница погибла от отравления газом
В Ростовской области погибла 14-летняя девочка. Ребенка нашли 23 ноября в Новочеркасске. При ней обнаружили газовый баллон.
По данным следствия, у школьницы - признаки отравления. Следов насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели девочки.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в местном Следкоме.