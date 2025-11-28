Задержана владелица пыточного реабилитационного центра Анна Хоботова

Фото: соцсети

Ростовскую активистку и владелицу детского рехаба, который подвергал пыткам детей, задержали. Об этом сообщают федеральные тг-каналы и СМИ. По предварительным данным, Анна Хоботова сама пришла к сотрудникам правоохранителям.По информации некоторых СМИ, все это время Анна находилась в Ростове. Однако подтверждения этих данных нет. При этом, 25 ноября в городе действительно было мероприятие, где она выступала в роли спикера.Анна Хоботова прославилась благодаря своим реабилитационным центрам, которые пытали детей. По данным следствия, в центре для реабилитации подростков в Дедовске детей подвергали побоям, пыткам, моральному и психологическому давлению. Был случай когда 16-летнего парня с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Следствие предполагает, что Хоботова могла знать об издевательствах над детьми.