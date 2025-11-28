В Ростове аренда «елок с декором» обойдется дешевле, но пока предложений нет

Фото: соцсети

На носу новогодние праздники, и жители Ростова-на-Дону и области уже активно готовятся к главному событию года. Одним из неотъемлемых атрибутов праздника является ёлка, украшенная игрушками. Однако цены на этот элемент торжества оставляют желать лучшего. В 2025 году средняя стоимость живой ёлки чуть более метра в высоту составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Искусственные ёлки обойдутся дороже — от 2,5 до 6 тысяч рублей.Кроме того, важно заранее позаботиться о новогодних игрушках. Стоимость самого декора может обойтись в 5-10 тысяч рублей.В итоге одна ёлка в Новый год обойдётся в 7-15 тысяч рублей. Это ещё учитывать, что придётся её наряжать, и если искусственная — то и собирать.В последнее время в России появилась новая услуга — аренда ёлки с дизайнерским декором. Она уже пользуется популярностью в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Кирове. Стоимость аренды начинается от 2,7 тысячи рублей и зависит от размера дерева — можно найти варианты за 5 и 15 тысяч рублей. Все детали украшения можно обсудить со специалистами, которые помогут подобрать оптимальный вариант. Минимальный срок аренды составляет 48 часов — это включает новогоднюю ночь и следующий день. При необходимости услугу можно продлить.Такая услуга будет удобна для тех, кто занят и не имеет времени на покупку и украшение ёлки. Специалисты отмечают, что это позволяет сэкономить время и деньги. Однако в донской столице пока нет подобных предложений.