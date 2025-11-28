- Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали огонь примерно через полчаса на 10 квадратных метрах. К тушению было привлечено 12 человек на трех единицах техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Жительница Ростова чуть не лишилась дома из-за неперекрытого газа. Возгорание произошло 25 ноября на улице Станиславского.Густой столб дыма в центре города люди заметили ранним утром. У двухэтажного дома №165 воспламенился чердак одноэтажной пристройки.К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал.Как позже выяснили в ведомстве, причиной пожара стала неперекрытая форсунка печного отопления. За беспрерывным потоком газа последовала огненная вспышка.