В Ростовской области поймали убийцу-бродягу, скрывавшегося больше 15 лет

— В результате работы следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений прошлых лет были вновь проанализированы материалы уголовного дела. Следователем и криминалистом краевого СКР во взаимодействии с оперативниками были обновлены сведения по розыску фигуранта, которые были направлены в различные регионы страны, — отметили в Следкоме Краснодарского края.



Фото: Следком Краснодарского края

Спустя 15 лет после преступления в Ростовской области задержан фигурант уголовного дела об убийстве. Все эти годы он находился в федеральном розыске.57-летний житель Краснодарского края обвиняется в убийстве своего собутыльника в 2009 году. Во время алкогольной ссоры мужчина нанес собутыльнику смертельные удары арматурой и деревянным черенком.Испугавшись наказания, мужчина сбежал с места преступления. Личность убийцы следователи установили, поэтому преступник покинул Краснодарский край и отправился в Ростовскую область. Он избавился от паспорта и начал бродяжничать, перемещаясь из района в район, чтобы не привлекать внимания. Так он провел больше 15 лет, перебиваясь неофициальными подработками.Ориентировка пришла и в Ростовскую область. Начали отрабатывать лиц без определенного места жительства. Один из них обладал приметами преступника. Проверка его отпечатков пальцев подтвердила личность.Мужчину задержали и заключили под стражу.На допросе он признал вину, рассказал все о преступлении и побеге и раскаялся в содеянном.