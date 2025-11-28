Фото: Дондей

Днем 28 ноября над Ростовской областью уничтожили один беспилотник. Об этом проинформировали в Минобороны России.Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку с 13:00 до 17:00.Всего за этот период над регионами России были перехвачены 13 дронов. Также два летательных аппарата уничтожили над акваторией Азовского моря.Отметим, что в донском регионе беспилотную опасность еще не отменяли. Угроза атаки БПЛА была объявлена примерно в 15:30.