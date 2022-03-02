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На техобслуживание мобильных павильонов на «Ростов Арене» потратят 3,3 миллиона рублей

На техобслуживание мобильных павильонов на «Ростов Арене» потратят 3,3 миллиона рублей
ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» ищет подрядчика, который займется техобслуживанием временных конструкций на стадионе «Ростов Арена». Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 2 марта.

Исполнителю необходимо провести инженерные и технические работы в столовой, центре логистики, центре волонтеров и медиацентре. В частности, нужно заняться техобслуживанием сплит-систем и вентиляции, а также отрегулировать дверные доводчики и металлопластиковые окна, заменить напольное покрытие.

Начало работ планируется с момента подписания договора. Завершить их должны в течение 20 дней. На техобслуживание выделят почти 3,3 миллиона рублей. Средства направят из внебюджетного источника.
Фото: РИА Новости.
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