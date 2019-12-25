На техобслуживание «Ростов Арены» из бюджета выделят 12,8 миллиона



На техническое обслуживание «Ростов Арены» из бюджета выделят 12,8 миллиона рублей. Соответствующий контракт на портале госзакупок разместила ростовская дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ по футболу 2018 года.



Среди обязанностей исполнителя обеспечение электроснабжения и вентиляции, содержание конструкций стадиона. Кроме того, исполнитель будет следить за состоянием канализации и водопровода.



Электронный аукцион по выбору компании пройдет 31 декабря. Исполнитель будет заниматься техобслуживанием стадиона до 21 декабря следующего года. Средства на услуги выделят из бюджета области.







