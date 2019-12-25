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На техобслуживание «Ростов Арены» из бюджета выделят 12,8 миллиона

На техобслуживание «Ростов Арены» из бюджета выделят 12,8 миллиона
На техническое обслуживание «Ростов Арены» из бюджета выделят 12,8 миллиона рублей. Соответствующий контракт на портале госзакупок разместила ростовская дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ по футболу 2018 года.

Среди обязанностей исполнителя обеспечение электроснабжения и вентиляции, содержание конструкций стадиона. Кроме того, исполнитель будет следить за состоянием канализации и водопровода.

Электронный аукцион по выбору компании пройдет 31 декабря. Исполнитель будет заниматься техобслуживанием стадиона до 21 декабря следующего года. Средства на услуги выделят из бюджета области.



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