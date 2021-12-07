На охрану «Ростов Арены» потратят 44 миллиона рублей из бюджетных средств
На охрану стадиона «Ростов Арена» выделят почти 44 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликовала на сайте госзакупок дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове (ГАУ РО «Ростов-2018»).
Согласно документу стадион на улице Левобережной, 2Б нужно обеспечить круглосуточной охраной в течение 2022 года. Прежде чем приступить к основным обязанностям, исполнителю нужно обследовать весь объект и оценить его уязвимость, а также определить и разработать рекомендации по охране.
Площадь охраняемого объекта составит более 71 тысячи квадратных метров. На территории предстоит организовать 33 поста. Там установят фонари и средства оперативной связи. Посты будут расположены на въездах и входах, билетных кассах, парковках, а также на самом стадионе.
Домашняя арена ФК «Ростов» рассчитана на 43,5 тысячи зрителей, поэтому к охране будут привлечены только специалисты с подобным опытом оказания услуг (на объектах с посещаемостью не менее 40 тысяч человек).
Охранникам нужно носить с собой удостоверения и средства мобильной или радиосвязи. Кроме того, специалисты должны быть готовы к различным ЧС: террористическим атакам, пожарам, авариям и другим происшествиям. При необходимости - привлекать отряды быстрого реагирования. За сохранность объектов подрядчик будет нести материальную ответственность.
Общая сумма закупки составляет 43,9 миллиона рублей. Оплатить эту услугу дирекция планирует за счет бюджетных средств.
Ранее на портале госзакупок появился подобный контракт - на охрану стадиона имени Понедельника. Там искали подрядчика на полгода, предлагая за услуги 6,7 миллиона рублей. За год на охрану стадиона потратят более 13 миллионов. «Ростов Арена» обойдется бюджету дороже в три раза. Однако это оправдывается и вместимостью. На стадион имени Понедельника могут прийти без малого 16 тысяч человек, это в три раза меньше, чем вместимость «Арены».