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На перенос центра стюардов на «Ростов Арене» власти выделят из бюджета региона 10 млн рублей

На перенос центра стюардов на «Ростов Арене» власти выделят из бюджета региона 10 млн рублей
ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» ищет подрядчика, который займется работами по переносу и адаптации центра стюардов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Как правило, стюарды - это помощники организаторов матчей. Зрители их привыкли видеть в салатовых жилетках. Как правило, стюарды проходят специальное обучение. Во время спортивных мероприятий они встречают болельщиков на входе, проводят досмотр, проверяют билеты и помогают найти места на трибунах. У стюардов заметно больше прав и возможностей, чем у волонтеров, но меньше, чем у правоохранителей. Тем не менее они вмешиваются в конфликтные ситуации, следят за общественным порядком, а в случае ЧС помогают с эвакуацией.

Согласно контракту исполнителю предстоит буквально пересобрать всю систему вентиляции и электричества в новом помещении. Не исключено, что оно будет меньше предыдущего. Чемпионат мира состоялся больше трех лет назад, а значит, число зрителей значительно сократилось. Кроме того, из-за пандемии в донском регионе действует ограничение по заполняемости трибун. Очевидно, что большой центр стюардов не потребуется ростовскому стадиону.

Приступить к работам подрядчику нужно с даты подписания договора и завершить в течение двух месяцев. На это из городского бюджета потратят почти 10 (9,9) миллионов рублей. Подать заявки на участие в тендере можно до 16 февраля. Тогда же и станет известен победитель.
Фото: www.eurosport.ru.
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