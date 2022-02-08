На перенос центра стюардов на «Ростов Арене» власти выделят из бюджета региона 10 млн рублей

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ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» ищет подрядчика, который займется работами по переносу и адаптации центра стюардов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.Как правило, стюарды - это помощники организаторов матчей. Зрители их привыкли видеть в салатовых жилетках. Как правило, стюарды проходят специальное обучение. Во время спортивных мероприятий они встречают болельщиков на входе, проводят досмотр, проверяют билеты и помогают найти места на трибунах. У стюардов заметно больше прав и возможностей, чем у волонтеров, но меньше, чем у правоохранителей. Тем не менее они вмешиваются в конфликтные ситуации, следят за общественным порядком, а в случае ЧС помогают с эвакуацией.Согласно контракту исполнителю предстоит буквально пересобрать всю систему вентиляции и электричества в новом помещении. Не исключено, что оно будет меньше предыдущего. Чемпионат мира состоялся больше трех лет назад, а значит, число зрителей значительно сократилось. Кроме того, из-за пандемии в донском регионе действует ограничение по заполняемости трибун. Очевидно, что большой центр стюардов не потребуется ростовскому стадиону.Приступить к работам подрядчику нужно с даты подписания договора и завершить в течение двух месяцев. На это из городского бюджета потратят почти 10 (9,9) миллионов рублей. Подать заявки на участие в тендере можно до 16 февраля. Тогда же и станет известен победитель.