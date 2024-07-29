На СВО пропал боец из Тамбова, служивший в Ростовской области

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На СВО пропал 45-летний боец из Тамбова, служивший в Ростовской области. О местонахождении Романа Сертакова ничего не известно почти два месяца.Мужчина закреплен за воинской частью 22179, которая находится под Новочеркасском. Последний раз Роман связывался с родными 31 мая. С тех пор он не писал и не звонил.Родственники пропавшего просят у людей помощи в поисках. В случае, если вам известно о местонахождении бойца, сообщите в военкомат или полицию.