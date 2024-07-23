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В зоне СВО пропал 60-летний боец, служивший в Ростовской области

В зоне СВО пропал 60-летний боец, служивший в Ростовской области
В зоне спецоперации пропал 60-летний боец, служивший в Ростовской области. Последний раз Ержакын Султанов выходил на связь с родными 31 мая.

Мужчина отправился на СВО добровольцем. После заключения контракта его перевезли из Омской области в донской регион. Ержакына закрепили за воинской частью 22179, которая базируется под Новочеркасском.

С 4 июня боец находится в списках пропавших без вести. Родные мужчины просят у неравнодушных людей помощи в поисках. Если вы знаете, где может находиться Ержакын Султанов, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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