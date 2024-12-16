На СВО погиб 30-летний уроженец Ростовской области

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В зоне СВО погиб 30-летний уроженец Ростовской области. Сергей Сафаров получили смертельное ранение 15 сентября.Сергей родом из Сальска Ростовской области. В конце сентября 2022 года мужчине пришла повестка и он отправился на передовую. В качестве младшего сержанта он служил в ДНР под позывным «Чайка».Сергей всегда был на связи с семьей, часто информировал их о своих заданиях. Однако в сентябре связь с ним прекратилась. Сергей погиб 15 сентября во время одного из боевых заданий.Посмертно Сергея наградили орденом Мужества.